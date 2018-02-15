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Descontinuado

Altavoz portátil inalámbrico

BT50G/00

4.2
| (22) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Sonido incomparable en la palma de tu mano
Disfruta del día al ritmo de la música emitida desde un altavoz inalámbrico compacto, redondo y fácil de transportar. La variedad de sus llamativos colores te permite optar por el que mejor se ajusta a tu estilo y con su batería recargable incorporada podrás disfrutar de la música donde quiera que vayas.
Ver todos los beneficios

Sonido incomparable en la palma de tu mano

  • Bluetooth®

  • Batería recargable

  • 2 W

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

22

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

2

15/02/2018

España

España

Alta calidad.

Me encantó el producto. Precio accesible por excelente fidelidad y calidad en el sonido. Lo recomiendo ampliamente

Esta reseña se realizó para BT50L Parlante portátil inalámbrico

Esta reseña se realizó para BT50L Parlante portátil inalámbrico

18/01/2018

España

España

Un excelente altavoz

El producto lo adquirí en un supermercado por un buen precio, un precio por debajo de otras marcas de la competencia, y la verdad vale mucho la pena. Me ha sorprendido que a pesar de su tamaño tiene una potencia de sonido alta y emite muy bien los tonos bajos. Su conectividad con los dispositivos iOS, Android y SymbianOS es buena. Ademas, se carga rápidamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT50A Parlante portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT50A Parlante portátil inalámbrico

14/04/2016

España

España

Comprador verificado

Excelente calidad/precio

No tengo ninguna queja de este producto, se oye muy bien y tiene un precio muy asequible. El único punto en contra es que no tiene un regulador de sonido integrado y hay que bajar el volumen desde el móvil u ordenador.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT50A Parlante portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT50A Parlante portátil inalámbrico

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