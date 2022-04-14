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Beardtrimmer series 3000 Cortabarba
Descontinuado
Asistencia técnica
BT3216/14
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¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
Beardtrimmer& Multigroomer Cortador
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Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
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