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  • Recorta y da forma a la zona del bikini
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Descontinuado

EssentialRecortadora para el área del bikini

BRT383/15

4.3
| (37) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Recorta y da forma a la zona del bikini
Recorta o afeita el vello, o bien da forma a tus zonas delicadas con suavidad. Nuestro recortador para la zona del bikini está diseñado para ser seguro y eficaz, evitarás irritaciones y vellos encarnados.
Ver todos los beneficios

Da forma a la zona del bikini de forma delicada y fácil

Recorta y da forma a la zona del bikini

  • Recorte, afeitado y forma

Cabezal de corte pequeño para obtener resultados precisos

Cabezal de corte pequeño para obtener resultados precisos

Estiliza el área del bikini. Usa el cabezal de corte pequeño para conseguir el aspecto que deseas y recorta los vellos hasta 0.5 mm.

Las puntas redondeadas cortan el vello de forma eficaz y protegen tu piel

Las puntas redondeadas cortan el vello de forma eficaz y protegen tu piel

Las puntas de corte redondeadas te permiten recortar de forma segura y eficaz tu línea del bikini, sin rasguños ni cortes.

Los peines recortadores de fácil montaje permiten recortar con distintas longitudes

Los peines recortadores de fácil montaje permiten recortar con distintas longitudes

Prueba distintas longitudes y estilos. Elige entre 0.5, 3 o 5 mm para conseguir un área del bikini uniforme.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

37

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

17/07/2023

España

España

Me encantaa

Me encanta es super cómoda de usar lo puedes llevar a cualquier sitio por que no ocupa nada no deja nada de irritaciones tiene cabezales distintos y es muy precisa

Ventajas

Es cómoda de usar y de llevar

Contras

De momento todo bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

17/07/2023

España

España

Me encanta

Lo recomiendo para todo tipo de mujeres, para recortar el pelo y rasurarlo. Va genial, muy rapido y eficaz. Me encanta.

Ventajas

Calidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

Sí, recomiendo este producto

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15/07/2023

España

España

Recortadora zona del bikini perfecta

He tenido la oportunidad de probar y es una excelente recortadora para la zona intima, no da pellizcos y al contacto con la piel no es agresivo, lo cual para lo mas sensible es lo mejor. El tamaño es muy bueno, permite realizar el recorte sin tener que hacer contorsionimos. Se adapta perfectamente a la zona, fàcil de usar, tiene potencia, varios cabezales para hacer varios tipos de recortes. Ademàs viene con un estuche que es muy practico tantost para guardar como para llevar encima.

Ventajas

Compacta, fàcil de usar, varios cabezales

Contras

Va con pilas y no bateria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

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