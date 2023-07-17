Descontinuado
Recorte, afeitado y forma
Estiliza el área del bikini. Usa el cabezal de corte pequeño para conseguir el aspecto que deseas y recorta los vellos hasta 0.5 mm.
Las puntas de corte redondeadas te permiten recortar de forma segura y eficaz tu línea del bikini, sin rasguños ni cortes.
Prueba distintas longitudes y estilos. Elige entre 0.5, 3 o 5 mm para conseguir un área del bikini uniforme.
4.3
de 5
37
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Aixa1224
17/07/2023
España
Parte de la promoción
Me encantaa
Me encanta es super cómoda de usar lo puedes llevar a cualquier sitio por que no ocupa nada no deja nada de irritaciones tiene cabezales distintos y es muy precisa
Ventajas
Es cómoda de usar y de llevar
Contras
De momento todo bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini
Heserte
17/07/2023
España
Parte de la promoción
Me encanta
Lo recomiendo para todo tipo de mujeres, para recortar el pelo y rasurarlo. Va genial, muy rapido y eficaz. Me encanta.
Ventajas
Calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini
Gfbs
15/07/2023
España
Parte de la promoción
Recortadora zona del bikini perfecta
He tenido la oportunidad de probar y es una excelente recortadora para la zona intima, no da pellizcos y al contacto con la piel no es agresivo, lo cual para lo mas sensible es lo mejor. El tamaño es muy bueno, permite realizar el recorte sin tener que hacer contorsionimos. Se adapta perfectamente a la zona, fàcil de usar, tiene potencia, varios cabezales para hacer varios tipos de recortes. Ademàs viene con un estuche que es muy practico tantost para guardar como para llevar encima.
Ventajas
Compacta, fàcil de usar, varios cabezales
Contras
Va con pilas y no bateria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini