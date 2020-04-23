Descontinuado
BRL160/00
Afeitado al ras impecable
Disfruta de un afeitado al ras perfecto y cómodo en piernas y cuerpo. Nuestro sistema de afeitado más avanzado te garantiza una piel suave y sin irritación. SatinShave Prestige es tan cómoda que podrás afeitarte a diario, pero gracias a sus resultados al ras, no tendrás que hacerlo.
Afeitadora de doble lámina
Sistema de afeitado avanzado
1 h de recarga + carga rápida
3 accesorios
Las cuchillas curvas y flexibles son un 75 % más eficaces que las cuchillas Ladyshave tradicionales*. Situadas debajo de la lámina protectora, siguen tus contornos para ofrecerte nuestro afeitado más al ras.
A medida que pasas la afeitadora por tu cuerpo, el cabezal Multiflex con láminas flotantes y cuello flexible se desliza de forma uniforme para mantener un contacto óptimo con la piel. Las láminas dobles de afeitado garantizan que no se escape el vello.
Las almohadillas de tacto suave situadas a cada lado del cabezal de afeitado te ofrecen una pasada uniforme y una sensación cómoda, especialmente en las zonas curvas.
4.0
de 5
4
Opiniones
Yesi
23/04/2020
España
Buena
Autonomía y buen acabado. Ergonómico. Lo recomendaría
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL160/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Fecha de uso 2018-04-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL160/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Fecha de uso 2018-04-23
Maniqui
20/06/2020
Colombia
Es maravillosa
El producto es excelente, se identifica plenamente con lo que esperámos las mujeres de una afeitadora femenina.
Ventajas
Excelente producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fecha de uso 2020-05-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fecha de uso 2020-05-20
AngelicaT
27/09/2018
Colombia
Util y rápida
la he usado varias veces desde que la tengo y me sorprende la rapidez para rasurar las piernas, es muy facil para lavar e intercambiar los accesorios, me encanta !!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo