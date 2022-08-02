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Asistencia técnica
BRE735/00
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¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?
¿Cómo cambio la posición de velocidad de mi afeitadora Philips?
¿Cómo cargo mi depiladora de Philips?
¿Cómo uso los accesorios de mi depiladora de Philips?
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