Descontinuado
Para piernas y cuerpo
Uso sin cable
+5 accesorios
La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar con firmeza vello de hasta solo 0,5 mm y eliminarlo. El amplio cabezal de la depiladora con pinzas un 50% más largas elimina más vello de una sola vez*. Prepárese para unas semanas sin vellos ni complicaciones.
Nuestras pinzas también giran más rápido por minuto en comparación con la Braun Silk-épil 9.
32 pinzas cerámicas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Las pinzas se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. El 91% de las mujeres afirma que se siente bien en la piel**.
4.7
de 5
283
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
alunavictoria
22/01/2022
Peru
Comprador verificado
Muy buen producto
La calidad del producto es de primera, muy buenos accesorios, excelente relación calidad-precio.
Ventajas
la cantidad de accesorios
Contras
ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE715/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE715/00 Depiladora en seco y húmedo
Lutti85
02/12/2021
Peru
Comprador verificado
Buenisima
Le doy 5 estrellas, me encanta el resultado, fácil de usar y limpiar, no necesito muchas pasadas y la depilada duda mucho mas que con el rastrillo convencional. Recomendada
Ventajas
El 99% de todo en general
Contras
Lo único que cambiaría sería el lugar del botón para sacar y poner los cabezales. A veces sin querer se presiona el de encendido en esos cambios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora en seco y húmedo
Maroc
25/06/2024
España
Comprador verificado
Fantástica
Depila genial, la piel queda súper suave, la recomiendo mucho
Ventajas
La bolsa donde guardarla
Contras
N/A
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora Wet & Dry
vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige
CLT Alemania N=153, 2019