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  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora en húmedo y seco

BRE640/00

4.2
| (280) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
Nuestra depiladora más rápida cuenta con discos cerámicos únicos que giran a una velocidad nunca antes vista y atrapan con firmeza el vello más fino y corto. Ahora podrás suavizar tu piel antes y después de la depilación mediante el tratamiento para todas las áreas diferentes del cuerpo.
Ver todos los beneficios

Tres rutinas de cuidado corporal

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y rostro

  • Discos de cerámica que cortan el vello

  • Diseño de mango en forma de S

  • + 8 accesorios

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.

Cabezal extra ancho

Cabezal extra ancho

El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Primera depiladora con mango en forma de S

El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.2

de 5

280

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

12/10/2020

Peru

Peru

Depiladora Philips modelo BRE632000

Estuve mucho tiempo buscando una depiladora que fuese eficiente y no causara tanto dolor al depilar. Siento que encontré lo que buscaba con este depiladora. Es fácil de usar, el dolor es mínimo y saca muchos bellos en una sola pasada. No es tan efectiva usarla bajo la ducha, pero en seco si funciona muy bien.

Ventajas

Es de fácil manejo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco

25/08/2020

Peru

Peru

Buena

A mi novia le encanta , se la regale por su cumpleaños , le sirve mucho ,ella había probado con otras pero esta es perfecta y adecuada a su cuerpo ,

Ventajas

TODO

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Depiladora en húmedo y seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Depiladora en húmedo y seco

02/04/2021

España

España

El producto es genial!!!

Me encanta, sobre todo que se puede usar para todp el cuerpo y la comodidad de hacerlo en la ducha

Ventajas

Compatible con el agua

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry

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