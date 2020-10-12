Descontinuado
Para piernas y cuerpo
Discos de cerámica que cortan el vello
Diseño de mango en forma de S
+ 3 accesorios
Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.
El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.
4.2
de 5
280
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Colibrí33
12/10/2020
Peru
Depiladora Philips modelo BRE632000
Estuve mucho tiempo buscando una depiladora que fuese eficiente y no causara tanto dolor al depilar. Siento que encontré lo que buscaba con este depiladora. Es fácil de usar, el dolor es mínimo y saca muchos bellos en una sola pasada. No es tan efectiva usarla bajo la ducha, pero en seco si funciona muy bien.
Ventajas
Es de fácil manejo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Depiladora en húmedo y seco
Edu03
25/08/2020
Peru
Buena
A mi novia le encanta , se la regale por su cumpleaños , le sirve mucho ,ella había probado con otras pero esta es perfecta y adecuada a su cuerpo ,
Ventajas
TODO
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Depiladora en húmedo y seco
Tamarika7
02/04/2021
España
Parte de la promoción
El producto es genial!!!
Me encanta, sobre todo que se puede usar para todp el cuerpo y la comodidad de hacerlo en la ducha
Ventajas
Compatible con el agua
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry