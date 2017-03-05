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Descontinuado

StraightCarePlancha Vivid Ends

BHS675/00

4.9
| (60) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Consigue un cabello increíble
La plancha Vivid Ends es nuestra primera plancha diseñada para proteger las puntas frágiles. Gracias a su innovadora tecnología SplitStop podrás disfrutar de un peinado perfecto y de unas puntas saludables.
Ver todos los beneficios

Hasta un 95% menos de puntas abiertas*

Consigue un cabello increíble

  • con tecnología SplitStop

  • para prevenir las puntas abiertas

  • Acondicionamiento ionizado

  • Infusión de queratina

Tecnología SplitStop para prevenir las puntas abiertas

Tecnología SplitStop para prevenir las puntas abiertas

Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única del sensor UniTemp y nuestras suaves placas cerámicas que cuidan la salud de tu cabello. El exclusivo sensor UniTemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas y las placas te garantizan una fricción mínima para la mayor protección contra puntas abiertas.

Sensor UniTemp para conseguir el estilo deseado con menos calor

Sensor UniTemp para conseguir el estilo deseado con menos calor

El sensor UniTemp protege el cabello de la exposición al calor extremo mediante el uso de una temperatura más homogénea para un mejor rendimiento. Consigue los mismos resultados con un ajuste de temperatura 20 °C más bajo**. Podrás crear el peinado perfecto con unas puntas más sanas y llenas de vida.

Infusión de queratina para un mejor cuidado

Infusión de queratina para un mejor cuidado

La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

60

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

05/03/2017

España

España

Facil de usar

Es una plancha facil de utilizar y que deja el pelo muy bonito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes

30/05/2020

Colombia

Colombia

Sin puntas abiertas

Si quieren invertir en una plancha, les recomiendo esta plancha hace su trabajó espectacular y también puedo realizar ondas con facilidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends

26/05/2020

Colombia

Colombia

Excelente producto

Me encanto, me deja el cabello como lo quería, y las puntas divinas!!!

Ventajas

Sii

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends

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Avisos legales

  1. tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C en un tipo de cabello estándar europeo sin puntas abiertas

  2. temperatura del cabello y pruebas de consumidores en comparación con el modelo HP8344