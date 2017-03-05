Descontinuado
10 ajustes digitales
adaptados a cada tipo de cabello
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con un brillo vibrante.
Las placas alisadoras tienen una longitud profesional de 105 mm, lo que permite alisar con mayor rapidez y facilidad.
Las placas con revestimiento cerámico, gracias a su deslizamiento delicado, permiten evitar los daños en el cabello durante el planchado.
4.9
de 5
60
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Anna13
05/03/2017
España
Facil de usar
Es una plancha facil de utilizar y que deja el pelo muy bonito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes
30/05/2020
Colombia
Sin puntas abiertas
Si quieren invertir en una plancha, les recomiendo esta plancha hace su trabajó espectacular y también puedo realizar ondas con facilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
26/05/2020
Colombia
Excelente producto
Me encanto, me deja el cabello como lo quería, y las puntas divinas!!!
Ventajas
Sii
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends