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Descontinuado

5000 SeriesPlancha para el cabello

BHS530/00

4.6
| (65) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Su estilo con menos daño por calor*
Dele estilo a su cabello con la tecnología ThermoShield. Consiga una temperatura constante desde la raíz hasta las puntas, menos daños por calor y un cabello de aspecto saludable. Dele brillo a su cabello con el cuidado iónico extra y consiga una gran variedad de peinados increíbles y libres de frizz.
Ver todos los beneficios

Con tecnología ThermoShield

Su estilo con menos daño por calor*

  • Tecnología ThermoShield

  • alisado un 50 % más rápido

  • placas flotantes 35 % más suaves

  • cuidado iónico extra

Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

La tecnología ThermoShield le permite estilizar su cabello con un menor daño por calor. Su sensor regula la temperatura de modo que, de la raíz a la punta, el cabello quede completamente uniforme.

Alisado un 50% más rápido**

Las placas suaves permiten que la plancha para el pelo se deslice suavemente por este; así, tardará menos en alisarlo y disfrutará sus resultados por más tiempo.

Placas flotantes un 35%*** más suaves para un estilizado suave

Placas un 35% más suaves con tecnología flotante para un deslizamiento suave en cada pasada. Las placas cerámicas flotantes avanzadas se mueven para ajustar la presión sobre el cabello. Esto garantiza un calor y una presión uniformes sobre el pelo para brindar un excelente rendimiento.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

65

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

2

15/11/2023

España

España

Comprador verificado

Una buena plancha de pelo

Llevo usando esta plancha de pelo Philips un mes y me encanta. El diseño es muy elegante. La puedo llevar de viaje porque no ocupa espacio en la maleta. Se calienta y se enfría al apagarla enseguida. En comparación con mi antigua plancha, es mejor porque no daña mi cabello. Deja el pelo liso y suave! La recomiendo

Ventajas

Eficacia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo

16/06/2023

España

España

Comprador verificado

Simplemente perfecta

Me encanta y el título lo dice todo. Es perfecta y muy util

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

01/04/2023

España

España

Comprador verificado

Suave

Lo que más me gusta de esta plancha es las opciones de temperatura que se puede configurar, tengo el pelo muy fino y con 160° me queda súper bien y no se maltrata tanto. A destacar son sus placas que se deslizan súper suave y se acoplan bien al pelo para evitar repeticiones, eso junto con los iones que emite queda suave y brillante y bien pulido. Quizás lo único "malo" es el peso de la plancha, no es molesto pero si que pesa más que otras que he tenido. Estoy muy contenta con ella y por el precio su calidad para mí es bastante superior.

Ventajas

Suvidad placas, deslizamiento, rapidez de calentamiento

Contras

Peso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

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Avisos legales

  1. Se logró el mismo resultado de estilo con una menor exposición al calor a 180 °C frente a HP8361 a 210 °C

  2. vs HP8361

  3. frente a BHS677