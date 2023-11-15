Tecnología ThermoShield
alisado un 50 % más rápido
Cuidado iónico extra para obtener un cabello brillante
Placas con aceite de argán
La tecnología ThermoShield le permite estilizar su cabello con un menor daño por calor. Su sensor regula la temperatura de modo que, de la raíz a la punta, el cabello quede completamente uniforme.
Las placas suaves permiten que la plancha para el pelo se deslice suavemente por este; así, tardará menos en alisarlo y disfrutará sus resultados por más tiempo.
Este potente sistema iónico intensifica el brillo de tu cabello con el doble de cuidado iónico por sesión de moldeado. Cargar el cabello con millones de iones negativos por centímetro cúbico elimina la electricidad estática, protege el cabello y suaviza las cutículas. Así podrás disfrutar de un cabello sin encrespado y con un brillo intenso.
4.6
de 5
65
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
VeroCuenca
15/11/2023
España
Comprador verificado
Una buena plancha de pelo
Llevo usando esta plancha de pelo Philips un mes y me encanta. El diseño es muy elegante. La puedo llevar de viaje porque no ocupa espacio en la maleta. Se calienta y se enfría al apagarla enseguida. En comparación con mi antigua plancha, es mejor porque no daña mi cabello. Deja el pelo liso y suave! La recomiendo
Ventajas
Eficacia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo
Valenciana
16/06/2023
España
Comprador verificado
Simplemente perfecta
Me encanta y el título lo dice todo. Es perfecta y muy util
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Makarena92
01/04/2023
España
Comprador verificado
Suave
Lo que más me gusta de esta plancha es las opciones de temperatura que se puede configurar, tengo el pelo muy fino y con 160° me queda súper bien y no se maltrata tanto. A destacar son sus placas que se deslizan súper suave y se acoplan bien al pelo para evitar repeticiones, eso junto con los iones que emite queda suave y brillante y bien pulido. Quizás lo único "malo" es el peso de la plancha, no es molesto pero si que pesa más que otras que he tenido. Estoy muy contenta con ella y por el precio su calidad para mí es bastante superior.
Ventajas
Suvidad placas, deslizamiento, rapidez de calentamiento
Contras
Peso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Se logró el mismo resultado de estilo con una menor exposición al calor a 180 °C frente a HP8361 a 210 °C
vs HP8361