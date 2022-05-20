Descontinuado
Zona de cepillado extragrande
Tecnología ThermoProtect
Revestimiento cerámico con turmalina
Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin frizz.
La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso y ayudarla a lucir un pelo protegido y de aspecto sano.
Dos posiciones de temperatura (170°C y 200°C) que se adaptan a tu tipo de cabello.
4.8
de 5
85
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
BMarian
20/05/2022
España
Comprador verificado
Deja el pelo muy liso
Con el secador y el peine no conseguía que se me quedara el pelo liso, se me quedaba la parte de atrás un poco encrespado (Mi pelo es liso, pero se encrespa). Con el cepillo consigo que se quede el pelo liso de peluquería. Muy contenta con la compra.
Ventajas
Liso de peluquería.
Contras
Que no se pueda utilizar con el pelo mojado, ya que me gusta echarme protector del calor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Isapizza
02/03/2022
España
Comprador verificado
Relación calidad precio buenísima
Me deja el pelo liso pero no aplastado ni apelmazado, con movimiento y brillo. Destaco su rapidez para alisar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Adripatri
23/01/2022
España
Comprador verificado
Perfecto, cumple lo prometido
En una pasada, y sin recalentar el pelo, lo deja liso y suave
Ventajas
Facil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Probado en 33 mujeres con cabello de longitud media. Prueba realizada en China