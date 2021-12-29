hace un par de semanas recibí este Secador BHD341/30 2100 W Accesorio ThermoProtect como probadora de Philips, con el compromiso de probarlo y ofrecer una valoración real y objetiva del mismo. Mi experiencia hasta hoy ha sido bastante buena, el Secador es muy ligero de peso, lo que facilita mucho el secado, en especial si hay que usarlo largo rato para conseguir un estilo concreto o por ejemplo para secar una melena muy larga. Tiene una buena potencia 2100 vatios, 6 velocidades en caliente y frío y dos accesorios que se acoplan con gran facilidad y no se caen durante el uso, uno de ellos es un termo protector de calor que si lo acoplamos al aparato consigue disminuir en 15º la temperatura de salida del aire caliente sin perder fuerza, y protegiendo más el cabello de las agresiones del calor. Otras ventajas son su cable que es muy largo y permite moverse a coger otros utensilios mientras nos secamos el pelo, tiene un asa para poder colgarlo cuando no está en uso y es muy manejable. La única pega que encuentro es que el difusor es de material transparente y bastante delgado, me da la sensación de fragilidad, aunque en verdad se me cayó y no le pasó absolutamente nada. El tiempo y el uso me dirán si mis temores han sido infundados o no. En general me ha gustado mucho el secador y la posibilidad de acoplar el thermoprotect a mi antojo, tengo el cabello muy fino y he de tener mucho cuidado con el abuso del calor, el pelo una vez seco no se queda cargado de electricidad estática y en pocos minutos consigo el estilo de peinado que quiero. Recomiendo este secador sin ninguna duda.