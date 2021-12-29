Descontinuado
2100 W
Accesorio ThermoProtect
6 ajustes de calor y velocidad
Este secador de cabello de 2100 W crea un potente flujo de aire para obtener resultados perfectos, todos los días.
El accesorio ThermoProtect con diseño único mezcla de manera potente el aire tibio y frío para el cuidado diario. Baja la temperatura en 15°C mientras seca tu pelo rápidamente.
Elija fácilmente la combinación de calor y velocidad que funcione mejor para su cabello y peinado. Seis ajustes diferentes garantizan un control preciso para un estilo personalizado.
4.7
de 5
61
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Irune
29/12/2021
España
Parte de la promoción
Perfecto
Compré este secador en Lidl, estaba rebajado y la verdad que no puedo estar más contenta. No sabía que venía con una boquilla diferente, pero me encantó al descubrir para que servía, gracias a l reducción del calor noto mi pelo más suave y menos quemado. Uso secador siempre en invierno ya que tengo el pelo bastante largo y tarda mucho en secarse, pero no le puedes poner ninguna pega a este nuevo secador. El color es super bonito
Ventajas
Nuevo cabezal protector de calor
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD340/10 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD340/10 Secador
Bakerne
21/05/2021
España
Comprador verificado
Secador práctico y rápido
Me ha sorprendido la rapidez con la que consigues secar el pelo, los accesorios y el peso adecuado del aparato. Me gusta mucho el diseño y los niveles de calor/frío, son perfectos!
Ventajas
Práctico
Contras
Al ser mate se q
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD351/10 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD351/10 Secador
laurarm11
19/04/2021
España
Parte de la promoción
Muy buena calidad
He participado en la prueba de este producto y considero que es muy buen secador, que la relación calidad - precio es inmejorable y que se ha convertido en un must en el baño. No pesa nada por lo que no se te cansa el brazo cuando llevas un rato secándote el pelo, algo que si me ocurría con otros secadores. La única pega que pondría es que el botón que te permite elegir la temperatura a veces cuesta un poco moverlo, a veces está más duro de lo normal y te cuesta cambiarlo de posición. En cuanto a los accesorios, para mi tipo de pelo que es ondulado funcionan de maravilla.
Ventajas
Pesa muy poco, por lo que para secar pelos largos que requieren más tiempo, el brazo no se cansa. Esto es bastante bueno.
Contras
El botón de elegir la temperatura a veces cuesta moverlo más de lo normal y tienes que ayudarte de las dos manos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD300/10 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD300/10 Secador