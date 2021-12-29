ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja
  • Secado potente a una temperatura más baja

Descontinuado

3000 SeriesSecador de cabello

BHD340/10

4.7
| (61) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Secado potente a una temperatura más baja
El accesorio ThermoProtect de diseño exclusivo mezcla de forma potente el aire tibio y frío para el cuidado diario.
Ver todos los beneficios

con el accesorio ThermoProtect

Secado potente a una temperatura más baja

  • 2100 W

  • Accesorio ThermoProtect

  • 6 ajustes de calor y velocidad

Secado potente con 2100 W

Secado potente con 2100 W

Este secador de cabello de 2100 W crea un potente flujo de aire para obtener resultados perfectos, todos los días.

Accesorio ThermoProtect

Accesorio ThermoProtect

El accesorio ThermoProtect con diseño único mezcla de manera potente el aire tibio y frío para el cuidado diario. Baja la temperatura en 15°C mientras seca tu pelo rápidamente.

Control preciso con 6 ajustes de velocidad y calor

Control preciso con 6 ajustes de velocidad y calor

Elija fácilmente la combinación de calor y velocidad que funcione mejor para su cabello y peinado. Seis ajustes diferentes garantizan un control preciso para un estilo personalizado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

61

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

2

29/12/2021

España

España

Perfecto

Compré este secador en Lidl, estaba rebajado y la verdad que no puedo estar más contenta. No sabía que venía con una boquilla diferente, pero me encantó al descubrir para que servía, gracias a l reducción del calor noto mi pelo más suave y menos quemado. Uso secador siempre en invierno ya que tengo el pelo bastante largo y tarda mucho en secarse, pero no le puedes poner ninguna pega a este nuevo secador. El color es super bonito

Ventajas

Nuevo cabezal protector de calor

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD340/10 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD340/10 Secador

21/05/2021

España

España

Comprador verificado

Secador práctico y rápido

Me ha sorprendido la rapidez con la que consigues secar el pelo, los accesorios y el peso adecuado del aparato. Me gusta mucho el diseño y los niveles de calor/frío, son perfectos!

Ventajas

Práctico

Contras

Al ser mate se q

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD351/10 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD351/10 Secador

19/04/2021

España

España

Muy buena calidad

He participado en la prueba de este producto y considero que es muy buen secador, que la relación calidad - precio es inmejorable y que se ha convertido en un must en el baño. No pesa nada por lo que no se te cansa el brazo cuando llevas un rato secándote el pelo, algo que si me ocurría con otros secadores. La única pega que pondría es que el botón que te permite elegir la temperatura a veces cuesta un poco moverlo, a veces está más duro de lo normal y te cuesta cambiarlo de posición. En cuanto a los accesorios, para mi tipo de pelo que es ondulado funcionan de maravilla.

Ventajas

Pesa muy poco, por lo que para secar pelos largos que requieren más tiempo, el brazo no se cansa. Esto es bastante bueno.

Contras

El botón de elegir la temperatura a veces cuesta moverlo más de lo normal y tienes que ayudarte de las dos manos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD300/10 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD300/10 Secador

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.