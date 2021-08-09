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  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
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Descontinuado

DryCareSecador de cabello profesional

BHD272/00

4.8
| (46) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
El secador de cabello Philips Pro posee un motor de CA que alcanza una velocidad de aire de hasta 130 km/h* para brindar resultados rápidos y profesionales. También cuenta con el ajuste ThermoProtect que permite una temperatura óptima a fin de proteger el cabello del sobrecalentamiento.
Ver todos los beneficios

Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales

  • Potente motor de CA

  • Potencia de 2100 W

  • Aire a alta velocidad hasta 130 km/h*

  • Cuidado iónico para cabello brillante

Motor de CA potente para un secado rápido

Motor de CA potente para un secado rápido

El secador de cabello profesional de Philips cuenta con un motor de CA de alto rendimiento desarrollado para el mercado profesional. Genera aire a una velocidad de hasta 130 km/h* para lograr resultados rápidos y eficaces.

2100 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

2100 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

Este secador de cabello profesional de 2100 W crea un flujo de aire poderoso. El resultado de la combinación de potencia y velocidad permite secar y peinar el cabello de forma más fácil y rápida.

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

El ajuste de temperatura ThermoProtect da la temperatura de secado óptima y ofrece una mayor protección frente al sobrecalentamiento del pelo. Obtendrás los mejores resultados sin dañar el pelo con el mismo flujo de aire potente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

46

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

2
1

09/08/2021

España

España

Peso ligera y buen funcionamiento

El secador dispone de bastante potencia de secado, pero al mismo tiempo no quema el pelo si lo acercas demasiado, además es muy ergonómico porque con la potencia que tiene el secador su peso es bastante ligero. Por otro en cuanto a la estética es un secador bastante sencillo y de fácil manejo pero al mismo tiempo elegante y clásico.

Ventajas

Su potencia

Contras

De momento no le encuentro ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

03/08/2021

España

España

Comprador verificado

El secador que necesitaba

Me ha encantado, estoy muy contenta con el, con todas sus funciones. En el momento que estamos ahora en verano me gusta mucho como seca en frío, con casi ningún secador lo usaba porque no me gustaba como se queda el pelo pero este es una maravilla

Ventajas

Velocidad de secado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

01/03/2021

España

España

Comprador verificado

Expectacular

Sólido el secador, el mejor q he tenido hace mucho se nota por su peso y su sólido desempeño que hay un avance real en este producto esta muy bien construido, lo recomiendo!!

Ventajas

Muy solido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Probado en el laboratorio de Philips en los Países Bajos en el 2018. Probado sin boquilla con ajustes de velocidad 2 y temperatura 2.