Descontinuado
Potente motor de CA
Potencia de 2100 W
Aire a alta velocidad hasta 130 km/h*
Cuidado iónico para cabello brillante
El secador de cabello profesional de Philips cuenta con un motor de CA de alto rendimiento desarrollado para el mercado profesional. Genera aire a una velocidad de hasta 130 km/h* para lograr resultados rápidos y eficaces.
Este secador de cabello profesional de 2100 W crea un flujo de aire poderoso. El resultado de la combinación de potencia y velocidad permite secar y peinar el cabello de forma más fácil y rápida.
El ajuste de temperatura ThermoProtect da la temperatura de secado óptima y ofrece una mayor protección frente al sobrecalentamiento del pelo. Obtendrás los mejores resultados sin dañar el pelo con el mismo flujo de aire potente.
4.8
de 5
46
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
mahina.mon
09/08/2021
España
Parte de la promoción
Peso ligera y buen funcionamiento
El secador dispone de bastante potencia de secado, pero al mismo tiempo no quema el pelo si lo acercas demasiado, además es muy ergonómico porque con la potencia que tiene el secador su peso es bastante ligero. Por otro en cuanto a la estética es un secador bastante sencillo y de fácil manejo pero al mismo tiempo elegante y clásico.
Ventajas
Su potencia
Contras
De momento no le encuentro ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
03/08/2021
España
Comprador verificado
El secador que necesitaba
Me ha encantado, estoy muy contenta con el, con todas sus funciones. En el momento que estamos ahora en verano me gusta mucho como seca en frío, con casi ningún secador lo usaba porque no me gustaba como se queda el pelo pero este es una maravilla
Ventajas
Velocidad de secado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
01/03/2021
España
Comprador verificado
Expectacular
Sólido el secador, el mejor q he tenido hace mucho se nota por su peso y su sólido desempeño que hay un avance real en este producto esta muy bien construido, lo recomiendo!!
Ventajas
Muy solido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
Probado en el laboratorio de Philips en los Países Bajos en el 2018. Probado sin boquilla con ajustes de velocidad 2 y temperatura 2.