ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Fotografía del envase
  • Imagen de un solo producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía de beneficio emocional
  • Fotografía del envase

Descontinuado

DryCareSecador de cabello profesional

BHD177/00

4.8

| (47) Opiniones | 98% ha recomendado este producto

Rendimiento potente, máximo brillo

El secador de cabello Philips DryCare Pro AC incluye un nuevo motor de AC que alcanza hasta los 105 km/h de velocidad de aire para obtener resultados rápidos y profesionales. Con 4 veces más iones que otros modelos Philips, el resultado es un cabello más brillante y de apariencia espectacular.

Ver todos los beneficios

con 4 veces más iones

Rendimiento potente, máximo brillo

  • 2300 W

  • Motor de CA

  • 105 km/h

4 veces más iones para lograr más brillo

4 veces más iones para lograr más brillo

Dale a tu cabello más brillo con el acondicionamiento ionizado. Este secador de cabello emite 4 veces más iones con carga negativa que otros secadores de cabello Philips. El resultado es un cabello brillante y sin frizz. Haz que brille.

Boquilla concentradora de 7 mm para obtener resultados perfectos

Boquilla concentradora de 7 mm para obtener resultados perfectos

La apertura de 7 mm de la boquilla concentra el flujo de aire para dar una forma precisa en áreas específicas. El accesorio ideal para el cepillado mientras secas y le das forma a tu cabello.

Presiona y suelta el botón de aire frío para darle forma a tu peinado

Presiona y suelta el botón de aire frío para darle forma a tu peinado

Una función profesional imprescindible. Este nuevo botón de aire frío de presión no necesita estar pulsado continuamente para usarlo. Ofrece un flujo de aire frío para darle forma a tu cabello después de peinarlo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

47

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

2

22/06/2020

Chile

Chile

Producto maravilloso

No es necesario estar horas secando el pelo ya que tiene una potencia perfecta! Es perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

Fecha de uso 2020-02-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

Fecha de uso 2020-02-21

12/06/2020

Chile

Chile

Buen producto

Lo más importante secado rápido, con harta potencia por lo tanto optimiza tu tiempo.

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

Fecha de uso 2019-05-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

Fecha de uso 2019-05-11

11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Lo elegí por la marca y la verdad que me resultó excelente. Deja el pelo precioso. Podes ir variando con la temperatura para evitar el daño y además seca rapidísimo. Feliz de haberlo elegido!

Ventajas

Velocidad. Temperatura. Resultados en el pelo.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional

Fecha de uso 2020-04-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional

Fecha de uso 2020-04-11

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.