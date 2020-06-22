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Descontinuado

DryCareSecador de cabello profesional

BHD176/00

4.8
| (47) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Elaborado para rendir, diseñado para dar estilo
El secador Philips DryCare Pro AC tiene un motor de CA profesional que alcanza una velocidad de aire de hasta 95 km/h para entregar resultados rápidos y profesionales. Este secador liviano también es fácil de manipular, lo que permite disfrutar una experiencia de secado cómoda.
Ver todos los beneficios

Elaborado para rendir, diseñado para dar estilo

  • 2200 W

  • Motor de CA

  • 95 km/h

Ionizador para un cabello brillante y sin estática

Ionizador para un cabello brillante y sin estática

El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones negativos cargados eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin frizz que brilla de forma de forma increíble.

Liviano

Liviano

El secador de cabello Philips DryCare Pro tiene un diseño más liviano y compacto, lo que lo hace más cómodo de usar. El mango tiene un diseño ergonómico, lo que hace que sea fácil de sujetar y sostener.

Botón de aire frío, un flujo de aire frío para darle forma a tu cabello

Botón de aire frío, un flujo de aire frío para darle forma a tu cabello

Una función profesional imprescindible. El botón de aire frío ofrece un flujo de aire frío intenso. Se utiliza después del peinado para darle forma a tu cabello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

47

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

2

22/06/2020

Chile

Chile

Producto maravilloso

No es necesario estar horas secando el pelo ya que tiene una potencia perfecta! Es perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

12/06/2020

Chile

Chile

Buen producto

Lo más importante secado rápido, con harta potencia por lo tanto optimiza tu tiempo.

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD174/00 Secador de cabello profesional

11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Lo elegí por la marca y la verdad que me resultó excelente. Deja el pelo precioso. Podes ir variando con la temperatura para evitar el daño y además seca rapidísimo. Feliz de haberlo elegido!

Ventajas

Velocidad. Temperatura. Resultados en el pelo.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional

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