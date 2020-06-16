ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
  • Secado potente con cuidado, vayas donde vayas

Descontinuado

EssentialSecador de cabello

BHD006/00

4.4
| (87) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Secado potente con cuidado, vayas donde vayas
El secador de cabello Philips Essential te ofrece un secado potente de 1600 W y, al mismo tiempo, cuida tu cabello con el ajuste de temperatura ThermoProtect. Su diseño compacto con mango plegable es la elección perfecta dondequiera que vayas.
Ver todos los beneficios

Secado potente con cuidado, vayas donde vayas

  • 1600 W

  • Ajuste ThermoProtect

  • Mango plegable

  • Voltaje universal

Potencia de secado de 1600 W

Potencia de secado de 1600 W

Esta secadora de cabello de 1600 W crea un nivel de flujo de aire óptimo para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Mango plegable para un almacenamiento sencillo

Mango plegable para un almacenamiento sencillo

El diseño compacto con mango plegable facilita el almacenamiento y transporte de la secadora de cabello para que la lleves dondequiera que vayas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

87

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

16/06/2020

Chile

Chile

Perfecto para los rulos

Me gusta mucho como se secan mis rulos con el difusor, no dañan la forma ni causan frizz Pd: muy bueno para secar mestizos de pastor aleman después del baño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello

12/06/2020

Chile

Chile

Excelente

Tengo este secador desde el invierno 2017 (exactamente hace 3 años) y sigue funcionando de maravilla. Muy buena relación precio-calidad.

Ventajas

Durabilidad y economía.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello

11/08/2020

Argentina

Argentina

Es un gran producto

Eleji este producto por qué ya lo había probado y me había gustado mucho, seca rápido el pelo y lo deja suave y brilloso sin dañarlo

Ventajas

Potencia

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Secador

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.