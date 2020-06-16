Descontinuado
1600 W
Ajuste ThermoProtect
3 ajustes de calor y velocidad
Esta secadora de cabello de 1600 W crea un nivel de flujo de aire óptimo para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
La boquilla dirige el flujo de aire para dar forma con precisión y realizar retoques.
4.4
de 5
87
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Susab2
16/06/2020
Chile
Perfecto para los rulos
Me gusta mucho como se secan mis rulos con el difusor, no dañan la forma ni causan frizz Pd: muy bueno para secar mestizos de pastor aleman después del baño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello
12/06/2020
Chile
Excelente
Tengo este secador desde el invierno 2017 (exactamente hace 3 años) y sigue funcionando de maravilla. Muy buena relación precio-calidad.
Ventajas
Durabilidad y economía.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello
Karismatika
11/08/2020
Argentina
Es un gran producto
Eleji este producto por qué ya lo había probado y me había gustado mucho, seca rápido el pelo y lo deja suave y brilloso sin dañarlo
Ventajas
Potencia
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Secador