Descontinuado
1200 W
Compacta
Este secador de 1.200 W crea un flujo de aire óptimo y una suave potencia de secado para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
El ajuste ThermoProtect proporciona una temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección. La combinación del flujo de aire y del calor óptimos ThermoProtect te permiten secar rápidamente tu cabello sin sobrecalentarlo, lo que mantiene un nivel natural de humedad en el cabello y proporciona un aspecto saludable y brillante.
El ajuste de aire frío te permite secar el cabello a una temperatura relativamente baja para minimizar el daño, lo que es adecuado para los cabellos finos, secos o dañados. Además, es un ajuste perfecto para el verano.
4.5
de 5
91
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
Jlara
05/09/2025
Chile
Comprador verificado
Excelente!
Excelente, buen tamaño, más velocidades, liviano y no es tan. Fuerte como el modo anterior, por lo que cuida más el cabello
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador
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15/05/2020
Chile
Gran producto pequeño y potente
Lo compre para todos los dias la verdad que es pequeño pero muy potente me resulto muy practica
Ventajas
tamaño
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador
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Mhey
25/07/2022
Argentina
Tiene 3 funciones y también aire frío y plegable
Esta buenísimo para viajar ya que es plegable y es muy bonito el diseño
Ventajas
Para mi todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/70 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/70 Secador