Descontinuado
Cabezal de afeitado CloseCut
Húmedo & seco
El sellado Aquatec de la afeitadora la hace 100% resistente al agua. Úsala en la ducha con tu gel favorito para proteger más la piel. Naturalmente, también puedes afeitarte en seco para tu comodidad. Cuando termines, solo tienes que desplegar los cabezales y enjuagarlos con agua para limpiar la afeitadora fácilmente.
Las cuchillas CloseCut disponen de bordes redondeados que se deslizan suavemente por la piel, por lo que siempre obtendrás un afeitado al ras y cómodo.
Para obtener un mejor rendimiento, sustituye los cabezales de afeitado cada dos años.
3.9
de 5
22
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
felipeacelas
19/04/2015
Colombia
Viajero!
excelente producto, corte al ras, suave con la piel, para mis viajes cortos la mejor opción al mejor precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Electric Shaver Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Electric Shaver Wet & Dry
Batuque
07/05/2020
Argentina
Comprador verificado
El producto cumple con sus expectativas
Es cómodo, funciona perfecto y lo recomiendo. En contra, sumamente caras las cuchillas de repuesto.
Ventajas
Todo por lo que fue creado.
Contras
Demasiada demora en recarga y poca duración de la misma.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Afeitadora eléctrica de uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Afeitadora eléctrica de uso en seco y húmedo
EnzoF
10/09/2019
Argentina
Excelente Producto
Es un producto excelente, la tengo hace más de 2 años y su calidad es muy notable al pasar el tiempo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Afeitadora eléctrica de uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT600/15 Afeitadora eléctrica de uso en seco y húmedo