Descontinuado
AT10/00
Bluetooth®
USB directo
SD
Sintonizador digital FM
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
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4.0
de 5
4
Opiniones
Augustus
31/05/2017
Peru
Excelente Equipo
Me pareció un muy buen producto, fácil de transportar, además de conectarlo a mi celular, me pareció grandioso. Lo recomiendo
Esta reseña se realizó para AT10 Altavoz portátil inalámbrico
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giveredson
23/03/2017
Peru
Maravillosa
Recién la tengo y quede impactado con ella, tiene todas las entradas de audio imaginadas, usb, Bluetooth, sd y Jack! Que más se puede pedir??? es pequeña, potente, autónoma porque usa batería recargable y con un diseño hermoso. La recomiendo al 100%
Esta reseña se realizó para AT10 Altavoz portátil inalámbrico
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Marco
01/11/2016
Peru
Excelente producto: calidad, diseño y precio
Philips con sus productos realmente me ha fidelizado... Siempre obtengo una calidad excepcional y mayor del que consigo por la inversión...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AT10 Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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