Descontinuado
AS111/12
Libera tu música y carga tu teléfono Android
Obtén un sonido fantástico, ya que esta estación base AS111/12 de Philips reproduce y carga el teléfono Android y sincroniza automáticamente su reloj con el dispositivo. Incluye Songbird para que puedas sincronizar la música entre el teléfono y el PC.
para Android
Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz con un sonido espectacular. Los altavoces con base Philips reproducen música desde tu Android vía Bluetooth. Tan solo descarga la aplicación gratuita Philips DockStudio y el Bluetooth se activarán de forma automática y se conectará cuando tu dispositivo Android esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido poderoso con máxima comodidad. Difícilmente existe algo que suene así de bien.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.
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2.8
de 5
32
Opiniones
josotito
17/12/2013
España
excelente producto
Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
MONSTRUO07
16/04/2013
España
Este producto es magnifico.
Es facil de usar y tiene un sonido excelente....Lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
belenchusky
10/01/2012
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®