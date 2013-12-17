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Descontinuado

Altavoz base con Bluetooth®

AS111/12

2.8

| (32) Opiniones

Libera tu música y carga tu teléfono Android

Obtén un sonido fantástico, ya que esta estación base AS111/12 de Philips reproduce y carga el teléfono Android y sincroniza automáticamente su reloj con el dispositivo. Incluye Songbird para que puedas sincronizar la música entre el teléfono y el PC.

Ver todos los beneficios

con este altavoz base

Libera tu música y carga tu teléfono Android

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Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android

Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android

Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz con un sonido espectacular. Los altavoces con base Philips reproducen música desde tu Android vía Bluetooth. Tan solo descarga la aplicación gratuita Philips DockStudio y el Bluetooth se activarán de forma automática y se conectará cuando tu dispositivo Android esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido poderoso con máxima comodidad. Difícilmente existe algo que suene así de bien.

Luz nocturna de intensidad suave

Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 5

32

Opiniones

17/12/2013

España

España

excelente producto

Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®

16/04/2013

España

España

Este producto es magnifico.

Es facil de usar y tiene un sonido excelente....Lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

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10/01/2012

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®

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