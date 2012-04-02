Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio

No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con esta aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tienes que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te ofrece mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de presintonías fáciles de usar.