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Descontinuado

Radio reloj despertador para iPod/iPhone

AJ5350D/12

Despiértate con tus canciones favoritas

El amanecer es más brillante con esta radio reloj Philips. Una salida de 10 W RMS brinda la mejor música mientras la aplicación gratuita de Philips mejora su despertar y la radio. Simplemente conecte el iPod/iPhone a la base y disfrute de los mejores éxitos, incluso si están en su funda.

Ver todos los beneficios

con tu iPod y la radio

Despiértate con tus canciones favoritas

  • Mejora con aplicación

Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio

Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio

No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con esta aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tienes que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te ofrece mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de presintonías fáciles de usar.

Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo

Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Sintonización digital FM y presintonías

Sintonización digital FM y presintonías

La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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