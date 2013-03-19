Descontinuado
Despiértate con tus canciones favoritas
Levántate lleno de energía con este radio reloj de Philips. La aplicación gratuita de Philips ofrece una excelente experiencia al despertar y al escuchar radio, mientras que la potencia de salida de 4 W RMS ofrece un nítido sonido. Simplemente conecta un iPod o iPhone, incluso si están en su estuche.
con conector de 30 pines
para iPod/iPhone
FM, alarma doble
4 W
Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.
El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.
No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con esta aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tienes que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te ofrece mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de presintonías fáciles de usar.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
indiyoli
19/03/2013
España
es un producto de gran calidad y bonito diseño
ademas de su bonito diseño, es un producto muy practico y de gran calidad. lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5300D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5300D Radio reloj despertador para iPod/iPhone