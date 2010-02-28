Descontinuado
AJ3138/12
Despiértate fácilmente
Haz que tus hijos se despierten con su voz o sus sonidos favoritos con el radio reloj Philips AJ3138/12. Con los anillos y botones intercambiables puedes personalizarlo y el temporizador de siesta te permite programar el reloj sin tener que cambiar los ajustes de la alarma.
Alarma programable
Temporizador de siesta
Perillas y botones de color
Funciona con baterías o con CA
Si la alarma suena, la retroiluminación parpadea al mismo tiempo. Es una forma sencilla de indicar a los niños que deben levantarse y es eficaz incluso si todavía no tienen noción del tiempo. La luz parpadea durante un minuto y se apaga hasta que la alarma vuelva a sonar.
Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida actual y ofrece una función de doble alarma que te permite ajustar distintas horas para los días de semana y el fin de semana, o incluso configurar distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario de alarma para toda la semana o un horario más temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los fines de semana para disfrutar del descanso. Con esta práctica opción, ya no vas a tener que programar la alarma todas las noches.
Los anillos de color y botones intercambiables de color azul y rosa aportan diversión y personalidad al radio reloj. Personalízalo y adáptalo al estilo de la habitación con las distintas opciones, por ejemplo, las perillas en forma de oreja y el anillo frontal.
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