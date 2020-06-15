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Descontinuado

adaptador Bluetooth®

AEA2700/12

4.3

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Conecta hasta 3 smartphones a la vez

El adaptador Bluetooth® Philips con MULTIEMPAREJAMIENTO transforma tu sistema de altavoces de Hi-Fi/PC en un sistema de sonido inalámbrico. Solo conecta el adaptador para transmitir música de manera inalámbrica desde hasta tres smartphones, tablets y dispositivos Bluetooth.

Ver todos los beneficios

Conecta hasta 3 smartphones a la vez

  • Receptor de música Bluetooth®

  • con MULTIEMPAREJAMIENTO

  • Bluetooth® aptX, AAC y NFC

  • Salida digital

Cambia de música al instante entre 3 dispositivos con MULTIEMPAREJAMIENTO

Cambia de música al instante entre 3 dispositivos con MULTIEMPAREJAMIENTO

Empareja hasta tres dispositivos inteligentes para transmitir música desde cualquier dispositivo, sin los problemas de emparejamiento. Para reproducir la canción en un dispositivo diferente, solo tómalo y toca Play. La canción del dispositivo original se detendrá y se reproducirá tu nueva canción, lo que es perfecto para compartir música con tus amigos, en las fiestas, o simplemente para reproducir distintas canciones almacenadas en diferentes dispositivos. Los amigos y la familia pueden emparejar sus dispositivos al miso tiempo para que puedas cambiar de canción en un instante.

Transmite aplicaciones de música de tu smartphone o tablet al equipo Hi-Fi

Transmite aplicaciones de música de tu smartphone o tablet al equipo Hi-Fi

Todo amante de la música tiene su servicio de música favorito o aplicación de radio en línea en sus dispositivos móviles. Ahora puedes reproducirlos directamente en tu sistema Hi-Fi.

Transmisión de música de alta fidelidad mediante Bluetooth® (aptX® y AAC)

Transmisión de música de alta fidelidad mediante Bluetooth® (aptX® y AAC)

Con la avanzada tecnología, el sonido transmitido a través de Bluetooth® alcanza el siguiente nivel. El audio Bluetooth® estándar utiliza el códec SBC, que se integra para la transmisión básica de audio, con lo que a veces los oyentes quedan decepcionados o insatisfechos. No obstante, el adaptador Hi-Fi está equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth® (aptX® y AAC) de alta fidelidad, que te ofrece un sonido rico, potente y cristalino. Compatible con los smartphones y tabletas Android™ y Apple iOS más recientes y con otros dispositivos, Philips ofrece ahora la calidad de audio que esperabas. La música inalámbrica nunca ha sonado tan bien.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

15/06/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Buen producto, de fácil uso, tamaño pequeño y de gran calidad.

Ventajas

A favor totalmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®

Fecha de uso 2018-06-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®

Fecha de uso 2018-06-14

11/05/2016

Chile

Chile

Excelente producto a un precio muy accesible

Excelente calidad de sonido, fácil emparejamiento, funcionalidad de multiples conexiones muy útil, además tiene variedad de interfaces de salida, tanto digitales como analógicas. Totalmente recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®

25/04/2018

Peru

Peru

En Arequipa dónde puedo encontrarlo

Quisiera obtener el equipo multipair Bluetooth para poder disfrutar de dicho equipo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AEA2700 adaptador Bluetooth®

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