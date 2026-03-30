85415XV2C1
Tipo de lámpara: D1S
85 V, 35 W
Cantidad de bombillas: 1
La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.
Las lámparas Xenon HID (siglas en inglés de "descarga de alta intensidad") ofrecen el doble de luz para conducir de forma segura en cualquier situación. Los estudios han demostrado que la iluminación de xenón para automóviles ayuda a los conductores a concentrarse en la carretera y a distinguir los obstáculos y las señales de tráfico mucho más rápido que con las lámparas tradicionales. Y qué mejor forma de vencer a la oscuridad que con una luz blanca intensa equivalente a la luz diurna.
El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, de forma que se elimina el riesgo de explosión. Por eso, las lámparas de cristal de cuarzo de Philips resisten cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para resistir mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente. Y una luz más potente supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la carretera.
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