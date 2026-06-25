85415WHV2C1
Tipo de lámpara: D1S
85 V, 35 W
Cantidad de bombillas: 1
Las lámparas para faros delanteros Xenon WhiteVision gen2 de Philips son la elección perfecta para los conductores que buscan una luz blanca nítida en sus faros, similar a la que ofrecen los LED. Con la misma temperatura del color que las luces LED, Xenon WhiteVision gen2 es la opción perfecta para tus faros delanteros de xenón.
Con una temperatura de color de hasta 5000 Kelvin, las lámparas Xenon WhiteVision de Philips iluminan la carretera con un haz blanco puro y nítido que vence a la oscuridad. En lugar de esforzarte para ver la carretera, disfrutarás de una conducción más segura y divertida. Con la iluminación para automoción de Philips, conducir por la noche ya no será una limitación.
Es fundamental poder detectar e identificar rápidamente las señales de tráfico mientras conduces en la oscuridad. Con las lámparas Xenon WhiteVision obtendrás una luz blanca intensa y uniforme. Junto con una alta temperatura de color, los faros delanteros proporcionan un mayor contraste y mejores reflejos de los objetos y las señales. Disfrutarás de una experiencia de conducción más cómoda y segura. Muchos accidentes de tráfico en la carretera se deben a que los conductores están muy cansados y pierden la concentración. Esta luz más blanca te ayuda a mantener la concentración y estar alerta cuando conduces por la noche.
3.3
de 5
63
Opiniones
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08