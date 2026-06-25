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  • La luz blanca, pura y brillante vence a la oscuridad
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Xenon WhiteVision gen2Bombilla Xenon para faros delanteros de automóviles

85122WHV2C1

3.3
| (63) Opiniones
La luz blanca, pura y brillante vence a la oscuridad
Las lámparas Philips Xenon WhiteVision gen2 crean un aspecto blanco intenso para tu automóvil y producen una luz blanca más brillante y uniforme en la carretera. La elección perfecta para que las luces delanteras de xenón igualen el aspecto de las luces LED.
Ver todos los beneficios

La luz intensa más blanca mejora la concentración del conductor

La luz blanca, pura y brillante vence a la oscuridad

  • Tipo de lámpara: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de bombillas: 1

Efecto blanco perfecto para armonizar con otros LED de tu auto

Las lámparas para faros delanteros Xenon WhiteVision gen2 de Philips son la elección perfecta para los conductores que buscan una luz blanca nítida en sus faros, similar a la que ofrecen los LED. Con la misma temperatura del color que las luces LED, Xenon WhiteVision gen2 es la opción perfecta para tus faros delanteros de xenón.

Haz blanco puro y nítido para ver en la oscuridad

Con una temperatura de color de hasta 5000 Kelvin, las lámparas Xenon WhiteVision de Philips iluminan la carretera con un haz blanco puro y nítido que vence a la oscuridad. En lugar de esforzarte para ver la carretera, disfrutarás de una conducción más segura y divertida. Con la iluminación para automoción de Philips, conducir por la noche ya no será una limitación.

Mayor contraste para aumentar la visibilidad y conducir de forma más segura

Es fundamental poder detectar e identificar rápidamente las señales de tráfico mientras conduces en la oscuridad. Con las lámparas Xenon WhiteVision obtendrás una luz blanca intensa y uniforme. Junto con una alta temperatura de color, los faros delanteros proporcionan un mayor contraste y mejores reflejos de los objetos y las señales. Disfrutarás de una experiencia de conducción más cómoda y segura. Muchos accidentes de tráfico en la carretera se deben a que los conductores están muy cansados y pierden la concentración. Esta luz más blanca te ayuda a mantener la concentración y estar alerta cuando conduces por la noche.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

63

Opiniones

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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