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Descontinuado

LEDAndroid TV 4K UHD

50PUD7906/44

3.3

| (106) Opiniones

Imagen dinámica. Movimiento fluido. Luz mágica

La acción salta de la pantalla con este Android TV 4K de Philips. El contenido HDR ofrece un aspecto excelente y Ambilight hace que las películas, los programas y los juegos sean más espectaculares y envolventes. Dolby Atmos te proporciona un sonido Premium a la altura de la imagen brillante.

Ver todos los beneficios

Android TV HDR 4K UHD

Imagen dinámica. Movimiento fluido. Luz mágica

  • Televisor con Ambilight en 3 lados

  • Principales formatos HDR compatibles

  • Dolby Vision y Dolby Atmos

  • Android TV de 126 cm (50")

Diseñado con la mágica tecnología Ambilight exclusiva de Philips.

Diseñado con la mágica tecnología Ambilight exclusiva de Philips.

Gracias a Philips Ambilight, cada movimiento se siente más cerca. Los LED inteligentes alrededor de los bordes del televisor responden a la acción en pantalla y emiten una cautivadora luz envolvente. Si pruebas esta tecnología una vez, te preguntarás cómo has podido disfrutar de la televisión sin ella.

Visión y sonido cinematográficos. Dolby Vision y Dolby Atmos

Visión y sonido cinematográficos. Dolby Vision y Dolby Atmos

La compatibilidad con los formatos de sonido y vídeo de alta calidad de Dolby garantiza que el contenido HDR ofrezca un acabado visual y sonoro magníficos. Disfrutarás de una imagen que refleja las intenciones originales del director, así como de un sonido amplio con una claridad y profundidad reales.

Imagen HDR brillante. Televisor 4K UHD de Philips.

Imagen HDR brillante. Televisor 4K UHD de Philips.

Tu televisor 4K UHD de Philips es compatible con los principales formatos HDR, incluido Dolby Vision. Tanto si se trata de una serie imprescindible como del videojuego más reciente, las sombras serán más profundas; las superficies, más brillantes y los colores, más reales.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

106

Opiniones

31/10/2022

Peru

Peru

Excelente producto ( TV ) tiene las característica

Esta calificación en si, es por el Producto ( TV ) porque siempre me ha gustado la marca PHILIPS y por sus sistema operativo ANDROID certificado que trae integrado

Ventajas

T O D O y sus servicios adicionales

Contras

hasta ahorita NINGUNO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 50PUD7906 Android TV 4K UHD

Fecha de uso 2020-10-31

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 50PUD7906 Android TV 4K UHD

Fecha de uso 2020-10-31

08/11/2023

Chile

Chile

Tv fantástica

Espectacular imagen, sonido e iluminación con ambilight!

Ventajas

Exelentes materiales

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 50PUD7906 Android TV 4K UHD

Fecha de uso 2022-10-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 50PUD7906 Android TV 4K UHD

Fecha de uso 2022-10-08

12/09/2024

Argentina

Argentina

Excelentes aplicaciones

Me gusta el producto, bien completo y fácil de manejar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 55PUD7906 Android TV 4K UHD

Fecha de uso 2022-09-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 55PUD7906 Android TV 4K UHD

Fecha de uso 2022-09-11

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Avisos legales

  1. La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el operador.

  2. Consumo de energía anual en kWh, basado en el consumo de energía del televisor encendido durante 4 horas diarias los 365 días. El consumo real de energía dependerá del uso que se le dé al televisor.

  3. La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. Las aplicaciones para Smart TV varían según el modelo de TV y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

  6. El Asistente de Google está disponible en televisores Android de Philips con Android O (8) o una versión superior del sistema operativo. El Asistente de Google está disponible en idiomas y países determinados, y es compatible de manera inmediata con el inglés (Reino Unido), el alemán y el francés. La lista de países/idiomas compatibles se ampliará con el tiempo.

  7. Amazon Prime está disponible en idiomas y países determinados.

  8. Es necesaria una suscripción a Disney+. Sujeto a los términos detallados en https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney y sus entidades relacionadas. Disney+ está disponible en determinados idiomas y países.

  9. Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com

  10. La imagen que se muestra en el sitio web corresponde a imágenes no contractuales. Consulta siempre el televisor real que se vende en el comercio minorista o en las tiendas.