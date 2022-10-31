Descontinuado
50PUD7906/44
Imagen dinámica. Movimiento fluido. Luz mágica
La acción salta de la pantalla con este Android TV 4K de Philips. El contenido HDR ofrece un aspecto excelente y Ambilight hace que las películas, los programas y los juegos sean más espectaculares y envolventes. Dolby Atmos te proporciona un sonido Premium a la altura de la imagen brillante.
Televisor con Ambilight en 3 lados
Principales formatos HDR compatibles
Dolby Vision y Dolby Atmos
Android TV de 126 cm (50")
Gracias a Philips Ambilight, cada movimiento se siente más cerca. Los LED inteligentes alrededor de los bordes del televisor responden a la acción en pantalla y emiten una cautivadora luz envolvente. Si pruebas esta tecnología una vez, te preguntarás cómo has podido disfrutar de la televisión sin ella.
La compatibilidad con los formatos de sonido y vídeo de alta calidad de Dolby garantiza que el contenido HDR ofrezca un acabado visual y sonoro magníficos. Disfrutarás de una imagen que refleja las intenciones originales del director, así como de un sonido amplio con una claridad y profundidad reales.
Tu televisor 4K UHD de Philips es compatible con los principales formatos HDR, incluido Dolby Vision. Tanto si se trata de una serie imprescindible como del videojuego más reciente, las sombras serán más profundas; las superficies, más brillantes y los colores, más reales.
3.3
de 5
106
Opiniones
Titusmi
31/10/2022
Peru
Excelente producto ( TV ) tiene las característica
Esta calificación en si, es por el Producto ( TV ) porque siempre me ha gustado la marca PHILIPS y por sus sistema operativo ANDROID certificado que trae integrado
Ventajas
T O D O y sus servicios adicionales
Contras
hasta ahorita NINGUNO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 50PUD7906 Android TV 4K UHD
Fecha de uso 2020-10-31
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 50PUD7906 Android TV 4K UHD
Fecha de uso 2020-10-31
Heinz141
08/11/2023
Chile
Tv fantástica
Espectacular imagen, sonido e iluminación con ambilight!
Ventajas
Exelentes materiales
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 50PUD7906 Android TV 4K UHD
Fecha de uso 2022-10-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 50PUD7906 Android TV 4K UHD
Fecha de uso 2022-10-08
Criatu
12/09/2024
Argentina
Excelentes aplicaciones
Me gusta el producto, bien completo y fácil de manejar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 55PUD7906 Android TV 4K UHD
Fecha de uso 2022-09-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 55PUD7906 Android TV 4K UHD
Fecha de uso 2022-09-11
La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el operador.
Consumo de energía anual en kWh, basado en el consumo de energía del televisor encendido durante 4 horas diarias los 365 días. El consumo real de energía dependerá del uso que se le dé al televisor.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones para Smart TV varían según el modelo de TV y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
El Asistente de Google está disponible en televisores Android de Philips con Android O (8) o una versión superior del sistema operativo. El Asistente de Google está disponible en idiomas y países determinados, y es compatible de manera inmediata con el inglés (Reino Unido), el alemán y el francés. La lista de países/idiomas compatibles se ampliará con el tiempo.
Amazon Prime está disponible en idiomas y países determinados.
Es necesaria una suscripción a Disney+. Sujeto a los términos detallados en https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney y sus entidades relacionadas. Disney+ está disponible en determinados idiomas y países.
Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
La imagen que se muestra en el sitio web corresponde a imágenes no contractuales. Consulta siempre el televisor real que se vende en el comercio minorista o en las tiendas.