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Descontinuado

Gaming MonitorMonitor curvo LCD Full HD

278M6QJEB5/56

Sumérgete en el momento

El nuevo monitor curvo Momentum te permite vivir en el momento. La tecnología AMD FreeSync™, la frecuencia de actualización rápida de 165 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms proporcionan una experiencia de entretenimiento sin problemas para jugar y ver películas.

Ver todos los beneficios

Sumérgete en el momento

  • Momentum

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Diseñado con materiales de alta calidad para un aspecto sofisticado

Altura ajustable para una mayor comodidad ergonómica

La base ergonómica de Philips con altura ajustable es una base para monitor de uso intuitivo que no solo se gira en el eje vertical, sino que también puede ajustarse su altura para que todos los usuarios puedan colocarla a su gusto y ver todo con la máxima comodidad.

La pantalla VA proporciona imágenes asombrosas con un amplio ángulo de visualización

En la pantalla LED VA de Philips, se utiliza una tecnología de alineación vertical avanzada que proporciona relaciones de contraste estático muy elevadas para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para la visualización de fotos, Internet, películas y aplicaciones con muchos gráficos. Su tecnología de administración de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extraamplio de 176/176 grados, lo que da como resultado imágenes nítidas.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  3. Área NTSC según CIE1976

  4. Área sRGB según CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos utilizados en esta publicación tienen fines exclusivos de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  6. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.