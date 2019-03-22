La pantalla VA proporciona imágenes asombrosas con un amplio ángulo de visualización

En la pantalla LED VA de Philips, se utiliza una tecnología de alineación vertical avanzada que proporciona relaciones de contraste estático muy elevadas para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para la visualización de fotos, Internet, películas y aplicaciones con muchos gráficos. Su tecnología de administración de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extraamplio de 176/176 grados, lo que da como resultado imágenes nítidas.