Descontinuado
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Sumérgete en el momento
El nuevo monitor curvo Momentum te permite vivir en el momento. La tecnología AMD FreeSync™, la frecuencia de actualización rápida de 165 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms proporcionan una experiencia de entretenimiento sin problemas para jugar y ver películas.
Momentum
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
La base ergonómica de Philips con altura ajustable es una base para monitor de uso intuitivo que no solo se gira en el eje vertical, sino que también puede ajustarse su altura para que todos los usuarios puedan colocarla a su gusto y ver todo con la máxima comodidad.
En la pantalla LED VA de Philips, se utiliza una tecnología de alineación vertical avanzada que proporciona relaciones de contraste estático muy elevadas para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para la visualización de fotos, Internet, películas y aplicaciones con muchos gráficos. Su tecnología de administración de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extraamplio de 176/176 grados, lo que da como resultado imágenes nítidas.
Opiniones
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
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El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.