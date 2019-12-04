Descontinuado
278E9QHSB/56
Color fenomenal, inmersión total
Disfruta de una auténtica inmersión con los monitores curvos de Philips. El monitor curvo E Line de 27" brinda una experiencia realmente envolvente con una increíble calidad de la imagen Full HD. Además, la tecnología Ultra Wide-Color ofrece una calidad del color que permite que las imágenes cobren vida.
Línea E
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
En la pantalla LED VA de Philips se utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes muy nítidas y brillantes. Aunque las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, es especialmente adecuada para fotos, navegación web, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.
Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden generar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.
Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).
2.5
de 5
4
Opiniones
glassy
04/12/2019
España
Todo a la perfección, muy contento
Bueno, bonito y barato. De momento todo perfecto, ningún problema y un producto genial para el trabajo y el ocio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2019-11-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2019-11-03
Yo1979
14/08/2021
España
Comprador verificado
Buen monitor pero....
Me gusta el monitor pero, desde que vi ese joystick para las funciones y el on-off supe que iba a dar problemas. Llevo 15 días con la pantalla bloqueada, y no funciona la forma de desbloquearla. Lo he intentado mil veces, he provado a desenchufar durante un tiempo y nada. La apago con la función automatica de windows. El boton en principio funciona pero maraca "Controles del monitor bloqueado." La forma de desbloquearla (mantener pulsado) no reacciona. Espero me puedan ayudar a solucionarlo y mi calificación cambiará positivamente.
Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2020-08-14
Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2020-08-14
HGG11
04/07/2019
España
Altavoces no funcionan
Conecté el monitor a mi ordenador mediante el cable HDMI pero los altavoces del monitor no funcionan.El monitor está muy bien con mucha calidad de imagen.
Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Esta reseña se realizó para 248E9QHSB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
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Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.