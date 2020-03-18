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Descontinuado

Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

278E8QJAB/56

4.3

| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Diseño curvo, lleno de color

Disfruta de los colores como nunca antes. Este brillante y amplio monitor con tecnología Ultra Wide-Color ofrece la gama de colores más vibrante y rica en un envolvente diseño curvo para que puedas disfrutar de nuestra mejor creación hasta la fecha.

Ver todos los beneficios

Diseño curvo, lleno de color

  • Línea E

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage Lite para una optimización sencilla de la configuración de imagen

SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona verdes más naturales, rojos vivos y azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta muy bien a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.3

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

18/03/2020

España

España

Se ve y funciona perfectamente

Es un monitor excelente, tiene un diseño moderno y minimalista sin mucha parafernalia, que permite tener más espacio en el escritorio debido a su soporte en forma de U, el monitor va genial y se ve todo muy colorido y a alta resolución, con una buena tasa de refresco a la hora de jugar y gracias a su pantalla curva consigue un gran nivel de inmersión.

Ventajas

Excelente calidad por el precio que tiene, perfecto para jugar.

Contras

A veces el monitor regula el brillo de la pantalla en funcion de lo que se ve en ella y puede llegar a perjudicar la experiencia de un juego, sobretodo si la imagen es oscura.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 278E8QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2019-03-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 278E8QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2019-03-18

04/03/2018

España

España

Diseño elegante y buen rendimiento

Adquirí este monitor hace 1 mes y la verdad es que estoy muy contento, el diseño es bonito y no refleja la luz, ademas se sigue viendo bien la pantalla aunque mires sin angulo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 278E8QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Sí, recomiendo este producto

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07/01/2018

España

España

Monitor perfecto para gaming y peliculas

ES una PASADA de monitor,vengo de un monitor de 32 pero no full hd y me mosqueaba elegir un monitor de menos pulgadas y curvo pero me equivoque...sin palabras e de decir que a superado mis expectativas con creces,diseño y acabado espectacular, montaje e instalación en menos de 2 minutos y rendimiento una pasada,e de decir que uso Nvidia cosa que el free sync no le daré salida me gustaria que hubiese sido G sync aun así sigo alucinando con la respuesta en los gráficos y tonos de color INCREÍBLE,(y no, no me iré a amd para aprovechar el free sync seguiré con mi Geforce1050 jeje),salu2.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 278E8QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

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Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. La resolución máxima funciona con entradas HDMI y DP.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE1931