Descontinuado
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Color sorprendente, diseño elegante
El monitor Philips E Line cuenta con un diseño elegante y un extraordinario rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color proporciona imágenes que parecen reales. Disfruta de una experiencia de visualización de primera calidad con un diseño elegante.
Línea E
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que ofrece unos ángulos de visión extraamplios de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.
Debido a la forma en que se controla el brillo en las pantallas LED con retroiluminación, algunos usuarios experimentan parpadeo en la pantalla, lo que provoca cansancio ocular. La tecnología sin parpadeo de Philips ofrece una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo para una visualización más cómoda.
Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).
Opiniones
El logotipo/marca comercial “IPS” y las patentes relacionadas de las tecnologías son de propiedad de sus respectivos propietarios.
La resolución máxima solo funciona con una entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
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Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.