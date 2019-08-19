Menos cansancio ocular con la tecnología sin parpadeo

Debido a la forma en que se controla el brillo en las pantallas LED con retroiluminación, algunos usuarios experimentan parpadeo en la pantalla, lo que provoca cansancio ocular. La tecnología sin parpadeo de Philips ofrece una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo para una visualización más cómoda.