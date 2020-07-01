Descontinuado
276E8VJSB/56
Visualización magnífica con un diseño elegante
El monitor 4K UHD de 27" de Philips ofrece una calidad de imagen ultranítida. La resolución 4K UHD con visualización amplia proporciona la máxima claridad e imágenes que parecen reales desde cualquier ángulo de visión frontal. La tecnología sin parpadeos permite reducir la fatiga ocular después de un uso prolongado.
Línea E
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden generar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.
Debido a la forma en que se controla el brillo en las pantallas LED con retroiluminación, algunos usuarios experimentan parpadeo en la pantalla, lo que provoca cansancio ocular. La tecnología sin parpadeo de Philips ofrece una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo para una visualización más cómoda.
3.0
de 5
2
Opiniones
Orfeo
01/07/2020
España
Excelente monitor y fenomenal relación calidad pre
Después de mucho analizar me decanté por comprar este monitor. Lo uso para trabajar y para diseño. Necesitaba buena resolución y para mí 27 pulgadas es el tamaño justo. La principal razón para comprarlo fue que es IPS, frente a otros más caros que no lo son. Ha sido enchufarlo y comenzar a disfrutar, no he tenido que configurar nada. Genial con mi PC windows y con mi MacBooK pro
Ventajas
Precio, Marca, IPS , calidad y resolución
Contras
No tiene para montar un soporte VESA
Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Fecha de uso 2020-06-01
Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Fecha de uso 2020-06-01
Mi nombre
16/10/2023
España
Fallo en píxeles
Compré este monitor PHILIPS hace menos de 3 años. Al principio todo bien, tiene muy buena calidad de imagen, pero a los pocos meses empezaron a fallar los píxeles. Como en ese momento, estaba en garantía —no sin insistir mucho— se hicieron cargo y lo reemplezaron por otro. Ahora, vuelven a fallar los píxeles. En este caso, de forma más grave y en toda la esquina inferior izquierda. Además, fallan de forma parpadeante, lo que hace prácticamente imposible el uso de la pantalla, pues es muy molesto para la vista. No hace falta decir que el cuidado de la pantalla ha sido exquisito, no la he movido del escritorio donde la monté la primera vez y no ha recibido ningún golpe. Estoy muy disgutado con la compra y el trato post-venta al cliente, compré PHILIPS frente a otras marcas porque era una marca con un supuesto renombre y buena calidad y la realidad ha sido todo lo contrario, pese a tener un precio elevado pensaba que era una buena compra. En no llega a 3 años, dos fallos y de la misma tipología, lo que hace evidente, que el fallo es un fallo técnico de los píxeles y que creo que PHILIPS se debería hacer cargo. Y ahora, como la ampliación de la garantía de 2 a 3 años solo se aplica a productos comprados a partir de 2022, PHILIPS no se hace cargo. No volveré a comprar otro producto PHILIPS.
Ventajas
La pantalla tiene buena calidad, hasta el fallo de los píxeles
Contras
Philips no se quiere hacer cargo de un problema técnico suyo
Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Fecha de uso 2021-10-16
Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Fecha de uso 2021-10-16
El logotipo/marca comercial “IPS” y las patentes relacionadas de las tecnologías son de propiedad de sus respectivos propietarios.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.