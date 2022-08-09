Descontinuado
246E9QDSB/56
Color sorprendente, diseño elegante
El monitor Philips E Line cuenta con un diseño elegante y un extraordinario rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color proporciona imágenes que parecen reales. Disfruta de una experiencia de visualización de primera calidad con un diseño elegante.
Línea E
24 (60.5 cm [23.8”] diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona verdes más naturales, rojos vivos y azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.
Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que ofrece unos ángulos de visión extraamplios de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
2.3
de 5
9
Opiniones
Ferniboy
09/08/2022
México
Excelente Monitor
Excelente, PARA TODOS LOS QUE COMENTAN QUE NO SE ESCUCHA EL AUDIO, ES POR QUE NO TIENE BOCINAS!!!!!! HAY QUE LEER e investigar un poco antes de comprar, es un excelente monitor para el precio
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 276E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2021-08-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 276E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2021-08-09
Tony S
10/02/2023
España
Muy buena imagen, pero tiene fugaz de luz
La imagen es muy buena, tiene múltiples modos de imagen, y aun trabajando con luz fuerte, el brillo es bastante alto; lo malo, son las fugaz de luz que tiene, esto solo se hace visible si se tiene un fondo negro en toda la pantalla, sino fuera por eso, seria un excelente monitor.
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2023-01-09
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2023-01-09
RamónVZ
11/05/2020
España
Comprador verificado
Monitor ordenador
Me gusta el tamaño y la nitidez de las imágenes, una pena que no tenga ni audio ni sonido
Ventajas
Tamaño monitor
Contras
No tiene audio ni sonido
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2019-04-11
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2019-04-11
El logotipo/marca comercial “IPS” y las patentes relacionadas de las tecnologías son de propiedad de sus respectivos propietarios.
La resolución máxima solo funciona con una entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
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Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.