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Descontinuado

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

246E9QDSB/56

2.3

| (9) Opiniones

Color sorprendente, diseño elegante

El monitor Philips E Line cuenta con un diseño elegante y un extraordinario rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color proporciona imágenes que parecen reales. Disfruta de una experiencia de visualización de primera calidad con un diseño elegante.

Ver todos los beneficios

Color sorprendente, diseño elegante

  • Línea E

  • 24 (60.5 cm [23.8”] diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona verdes más naturales, rojos vivos y azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que ofrece unos ángulos de visión extraamplios de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.

Pantalla de 16:9 con Full HD para imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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2.3

de 5

9

Opiniones

2

09/08/2022

México

México

Excelente Monitor

Excelente, PARA TODOS LOS QUE COMENTAN QUE NO SE ESCUCHA EL AUDIO, ES POR QUE NO TIENE BOCINAS!!!!!! HAY QUE LEER e investigar un poco antes de comprar, es un excelente monitor para el precio

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 276E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2021-08-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 276E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2021-08-09

10/02/2023

España

España

Muy buena imagen, pero tiene fugaz de luz

La imagen es muy buena, tiene múltiples modos de imagen, y aun trabajando con luz fuerte, el brillo es bastante alto; lo malo, son las fugaz de luz que tiene, esto solo se hace visible si se tiene un fondo negro en toda la pantalla, sino fuera por eso, seria un excelente monitor.

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2023-01-09

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2023-01-09

11/05/2020

España

España

Comprador verificado

Monitor ordenador

Me gusta el tamaño y la nitidez de las imágenes, una pena que no tenga ni audio ni sonido

Ventajas

Tamaño monitor

Contras

No tiene audio ni sonido

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2019-04-11

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2019-04-11

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Avisos legales

  1. El logotipo/marca comercial “IPS” y las patentes relacionadas de las tecnologías son de propiedad de sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima solo funciona con una entrada HDMI.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos utilizados en esta publicación tienen fines exclusivos de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  5. Área NTSC según CIE1976

  6. Área sRGB según CIE1931

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.