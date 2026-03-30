Garantiza el rendimiento del LED-HL [~H7]

Algunos modelos de coche plantean problemas específicos para las lámparas actualizadas basadas en LED. Los exclusivos adaptadores CANbus de Philips garantizan un funcionamiento óptimo con cualquier problema eléctrico. Además, permiten resolver posibles problemas con mensajes de error en el salpicadero o parpadeo del LED.