Descontinuado
12834UNIX2
LED ANTINEBLINA [~H8/H11/H16]
6000 K
Luz un 200% más brillante
Sistema automotor avanzado
Con una temperatura de color de hasta 6000 K, las luces antineblina LED X-tremeUltinon de Philips, con tecnología de calidad automotriz LUXEON, producen un haz de luz blanca y brillante, similar a la luz del día. Con una visión más clara, puedes detectar mejor los obstáculos y tomar el carril perfecto cuando conduzcas. Además, como no tienes que esforzarte para ver el terreno por delante, las luces brillantes permiten una conducción nocturna más cómoda y emocionante.
Al igual que nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma, tus faros delanteros dicen mucho acerca de tu automóvil. Si lo que buscas es mejorar tu estilo sin necesidad de comprar un auto más nuevo, actualizar los faros delanteros es una de las formas más inteligentes de invertir tu dinero. Tu automóvil es una expresión de lo que eres, así que haz una declaración de tu estilo con las luces antineblina LED de Philips. En lugar de amarillo, obtendrás una luz clara, blanca y moderna. Para conseguir esa apariencia de alta tecnología, los conductores inteligentes eligen el estilo superior de las luces antineblina LED de Philips.
Las mejores luces para automóviles no son simplemente las que producen la luz más potente. Crear focos LED para automóvil cada vez más brillantes es algo sencillo. Lo importante es lo que haces con esa luz adicional. La luz brillante sin control no es lo idóneo para conducir y puede crear un resplandor peligroso. Equipadas con tecnología SafeBeam, las luces antineblina LED de Philips concentran la luz donde la necesitas. El patrón de luz uniforme y preciso se diseñó conforme a las normas de seguridad vial para faros delanteros halógenos. Con un control más preciso de la luz, obtienes una mayor visibilidad, lo que te convierte en un conductor nocturno más capaz y seguro.
Opiniones
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.