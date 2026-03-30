Descontinuado
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LED-T10 [~W5W]
Cantidad de focos: 2
Efecto de luz diurna de 12 V, 6000 K
Disfruta de más luz
Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscas mejorar tu estilo sin tener que comprar un automóvil más nuevo, reemplazar la iluminación exterior e interior con luces LED es una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejora la iluminación exterior de tu automóvil con luces de freno de un rojo más intenso, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas y brillantes. Tu automóvil expresa quien eres, así que muestra tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.
Para tu seguridad, es vital señalizar el movimiento que deseas hacer con tu automóvil. A fin de evitar choques, es necesario que los demás sepan lo que haces. Las luces brillantes de señalización garantizan que te vean para mejorar tu seguridad. Ya sean las de marcha atrás, de posición o de freno, las luces Philips Vision LED de señalización te brindan el desempeño que necesitas y ofrecen a los demás conductores el tiempo adicional vital para reaccionar a tus movimientos.
Deseas luces elegantes y brillantes para tu automóvil, pero quieres dejar de reemplazarlas. Lo anterior es una debilidad importante de las luces convencionales: mientras más potente es la luz, menor es su vida útil. Con la misma intensidad de la luz, las LED duran más. Además, las luces Philips Vision LED tienen una resistencia adicional al calor y la vibración. Lo anterior, junto con su vida útil de hasta ocho años, las convierte en una opción perfecta para un desempeño duradero.
Opiniones
Es responsabilidad del usuario garantizar que las lámparas LED Refrofit sean utilizadas de acuerdo con los requisitos legales aplicables locales.