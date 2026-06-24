ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?

Para encontrar el modelo de su plancha de vapor de Philips y seguir el proceso de descalcificación correcto que se indica a continuación (no aplicable a generadores de vapor), consulte el manual de usuario o el número de modelo (por ejemplo, DST8050/26, GC4909/60) bajo la suela, como se muestra en la siguiente imagen.

número de modelo

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: DST2020/30 , GC1740/20 , DST5020/20 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia