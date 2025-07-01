ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?

No, la mayoría de las afeitadoras Philips no se pueden utilizar cuando están conectadas a la toma de corriente (con cable). Dado que muchos productos de arreglo personal Philips se pueden utilizar en la bañera o la ducha, no se encienden cuando están conectados a una toma de corriente por motivos de seguridad.

Algunos productos Philips (incluidos algunos modelos de cortapelos) están diseñados para utilizarse solo en seco y se pueden utilizar con o sin cable. Si ya tiene el producto en casa, consulte el manual de usuario para saber si se puede utilizar con cable o simplemente conéctelo a una toma de corriente e intente encenderlo (solo en seco). Si se enciende sin cable, pero no lo hace con cable, es porque está diseñado para ello.

Si está pensando en comprar una afeitadora Philips y desea saber si se puede utilizar conectada a una toma de corriente, consulte el embalaje o la información proporcionada en la página del producto para obtener más información. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HC3525/15 , MG7736/15 , HC5630/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia