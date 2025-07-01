¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?

Sí, todas las piezas de los productos Philips Avent que entran en contacto con los alimentos están fabricadas al 100 % sin BPA ni BPS. Lo confirmamos mediante el pleno cumplimiento de las normativas de seguridad, las pruebas aleatorias y otros controles de calidad.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF099/22 , SCF099/21 , SCF081/14 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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