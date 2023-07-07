Descontinuado
Entorno acústico natural y amplio
Comodidad ligera
Acabado del cuero/metal de primer nivel
Cable extraíble de 3 m
Los audífonos Philips Fidelio X3 incorporan unas orejeras de doble capa que reducen la resonancia y la vibración. Los controladores de neodimio están diseñados para inclinarse a 15 grados, a fin de ajustarse a la geometría natural de tu oreja y gozar de una precisión óptima de las altas frecuencias. El resultado es un rendimiento perfecto con un detalle exquisito.
Estos audífonos supraaurales no solo se diseñaron para que sonaran espectacular: también se sienten increíble. La ligera y suave banda sujetadora interna se ajusta perfectamente. La banda sujetadora externa agrega un peso relajante, mientras que las cómodas y ligeras almohadillas con espuma viscoelástica crean un sellado perfecto. Ideales para sesiones de audición prolongadas.
El diseño de las almohadillas con la parte posterior abierta está cubierto con tela para parlantes Kvadrat acústicamente transparente. El aire puede fluir de manera libre a través de la tela, lo que elimina la presión de aire acumulada detrás del diafragma y crea un sonido espacioso y envolvente.
5.0
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
TriaX77
07/07/2023
España
Me han volado la cabeza
Excelentes, sonido espectacular, por encima de auriculares de mayor precio. Calidad en los materiales excelente, la diadema es una pasada, piel escocesa certificada, materiales premium se ve y se siente. En cuanto a sonido solo puedo decir que ahora tengo algo muy especial entre manos. cuesta un poco amplificarlos correctamente, los he probado con diferentes amplificadores y como mas me gustan es con mi ampli de valvulas (tubos o bulbos). puedo escuchar inclusive el roce de los dedos en el piano, amplia escena sonora, separación instrumental, sonido totalmente equilibrado entrega mucha información en los medios y agudos, donde carece un poco es en los sub graves, por lo que si eres un basshead estos posiblemente no sean para ti, los graves están presentes pero no esperes es punch. lo recomiendo? por supuesto que si!! me compraria uno mas para tener de repuesto, pero con la calidad que tienen estoy seguro que me duraran muchos años.
Ventajas
Todo
Contras
falta mas fuerza en los subgraves
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
Sí, recomiendo este producto
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EdwinMC
25/04/2023
España
Excelentes auriculares
Los tengo desde hace dos meses y son una maravilla, los acabados son geniales.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Alfa117
23/04/2020
España
Mejor ánimo
Para la música que te gusta te ha sentir mejor acomodado al sonido de lo que quremos
Ventajas
A favor
Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
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