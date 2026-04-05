Descontinuado
TASH402BK/00
Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm
Supraurales
Resistentes al agua y el sudor
Estos audífonos ofrecen hasta 20 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes de la música sin preocupaciones dondequiera que estés.
Deja que tu lista de entrenamiento te lleve al siguiente nivel. Controladores acústicos de neodimio de 40 mm que ofrecen graves para mantenerte activo. Al ser cerrados en la parte posterior, ofrecen un excelente aislamiento pasivo de ruido. Podrás escuchar tus canciones al volumen que desees sin molestar a los demás.
Las almohadillas suaves y respirables están rellenas con un gel frío: no importa cuán duro trabajes, los audífonos se mantendrán fríos contra tu piel. Las almohadillas son desmontables para una fácil limpieza.
3.7
de 5
3
Opiniones
05/04/2026
España
Excelente producto
Excelente producto, ideales para deporte ya que son ligeros y comodos.
Ventajas
Precio calidad es un plus, ligeros y perfectos para usar en deporte y hasta en oficina.
Contras
Puede ser complicado obetener los repuestos de las almoahodillas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos
AtHomeTVAVA
15/04/2020
España
Empleado de Philips
Muy cómodos para salir a correr.
[Employee of philipsglobal] Me los compré porque quería unos cascos cómodos para correr, que no se deshiciera la almohadilla cuando sudabas y que se escuchara bien la música en la calle. Y han resuelto mis problemas en este sentido. Las almohadillas se pueden desenganchar para lavarlas. Lo del cooling no lo he notado todavía pero en verano supongo que lo agradeceré. La carga aguanta bastantes salidas de 30min/1h a correr y muchas idas y venidas en metro. El bluetooth funciona muy bien y con distintos dispositivos. Lo que a veces da problemas es con las llamadas, no te coge a veces la voz muy bien. Te aísla mucho del ruido (sobre todo en el metro, esto es muy ventajoso). No pesan mucho, son accesibles para largos trayectos.
Ventajas
La almohadilla no se deshace con el sudor y se puede lavar.
Contras
A veces choca la diadema con la cabeza cuando estás corriendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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kermas
26/05/2021
España
Comprador verificado
A los tres meses se estropeó y he tenido que devol
Se estropearon y he tenido que devolverlos porqué me comunicaron que no se podían arreglar.
Contras
Si
Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos
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Los resultados reales pueden variar