Descontinuado
SWV5431/00
Disfruta de una televisión de alta definición superior
Disfruta de una televisión HD superior. Te permite conectar un dispositivo móvil directamente al televisor, el proyector o la pantalla móvil. Funciona con el puerto USB-C 3.1, compatible con el modo alternativo Display Port.
4K 60 Hz
Alta velocidad
1,5 m
Siéntate y disfruta de una de visualización de videos superior con 60 cuadros por segundo. Esto ofrece una experiencia de visualización más fluida en el televisor.
La carcasa metálica con acabado trenzado protege el cable al mejorar su durabilidad.