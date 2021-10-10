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Descontinuado

de tipo C a HDMI

SWV5431/00

Disfruta de una televisión de alta definición superior

Disfruta de una televisión HD superior. Te permite conectar un dispositivo móvil directamente al televisor, el proyector o la pantalla móvil. Funciona con el puerto USB-C 3.1, compatible con el modo alternativo Display Port.

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4K 60 Hz Ultra HD con Ethernet

Disfruta de una televisión de alta definición superior

  • 4K 60 Hz

  • Alta velocidad

  • 1,5 m

Imágenes con movimiento natural a 30 cuadros por segundo, con señal de video de 60 Hz

Siéntate y disfruta de una de visualización de videos superior con 60 cuadros por segundo. Esto ofrece una experiencia de visualización más fluida en el televisor.

Carcasa metálica con cable trenzado

La carcasa metálica con acabado trenzado protege el cable al mejorar su durabilidad.

Especificaciones técnicas

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