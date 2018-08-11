Estos audífonos han sido una gran sorpresa para mí, especialmente por su precio. Pese al enfoque deportivo con el que el producto se promociona, me sorprendió ver cómo es que el producto viene no con gomas de distintos tamaños si no de distintas formas adecuadas para cada tipo de ocasión, que incluye tanto usos casuales como deportivos. Gracias a ello, estos audífonos no sirven tan solo para entrenar si no también para entornos más casuales. Lo malo de ellas y del producto en general es que no vienen con instructivos que clarifiquen qué pares de gomas sirven para qué tipos de casos, por lo que se requiere mucho sentido común para saber cuáles pares usar para qué niveles de intensidad. También está que, al menos en el caso de los pares pequeños de uso casual, estos son difíciles de encajar sobre el marco de los audífonos, especialmente dado que uno no puede percatarse por anticipado que cada goma tiene impreso el audífono al que debe ir atachado. La calidad auditiva es mayor de lo que pensaba que sería para el precio al que este producto se vende, con lo que los sonidos son bastante claros y detallados. El clip incluido para sujetar los audífonos viene bastante bién de ayuda para cuando los cables se imponen como problema, aunque este también es un dilema mediano al momento de reajustarlo en una posición distinta. Considerando el precio del producto, me sorprende cómo es que pese a ello el cable es realmente duro y persistente, por lo que puedo decir que el producto cumple con el aspecto de ser relativamente duradero. Lamentablemente, no puedo decir necesariamente lo mismo de la tecnología de recepción de sonido ambiente, ya que no parece ser relativamente suficiente para recibir de forma adecuada los sonidos del exterior mientras uno escucha música y/o sonidos a volúmenes moderados, por lo que me veo en la necesidad de bajar el volumen un poco para mejorar mi percepción auditiva del exterior a costa de claridad auditiva con los medios que necesite escuchar. En conclusión, debo decir que pese al incumplimiento relativo de algunos de los aspectos y características promocionadas del producto, yo recomiendo mucho estos audífonos para quienes buscan obtener un producto económico y adecuado para todo tipo de ocasión, y no solamente de carácter deportivo o gimnasta.