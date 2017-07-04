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Descontinuado

Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

SHB7250/00

4.4

| (19) Opiniones | 89% ha recomendado este producto

Sonido de alta resolución

Los Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables, pero no la calidad del sonido; de esta forma, proporcionan graves potentes y alta claridad. Cambia fácilmente entre tu música y tus llamadas. Además, gracias a los suaves audífonos acolchados, disfruta de la comodidad mientras te mueves.

Ver todos los beneficios

con refuerzo de graves digital

Sonido de alta resolución

  • Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

Audífonos de neodimio de 40 mm que proporcionan graves enriquecidos y sonido claro

Audífonos de neodimio de 40 mm que proporcionan graves enriquecidos y sonido claro

Audífonos y banda sujetadora para un ajuste perfecto

Audífonos y banda sujetadora para un ajuste perfecto

Los audífonos están diseñados ergonómicamente para un ajuste perfecto, gracias a los audífonos y la banda sujetadora para una verdadera sensación de comodidad y seguridad mientras te desplazas.

Diseño plegable y compacto para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

Diseño plegable y compacto para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

Diseñado de forma inteligente para ofrecer la mejor experiencia en movimiento, tus audífonos Bluetooth se pueden plegar fácilmente para facilitar el transporte y almacenamiento. Los componentes seleccionados cuidadosamente, incluyendo bisagras que te permiten mover las partes de los audífonos con facilidad, estos audífonos son tu ideal compañero de viaje.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

19

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

2

04/07/2017

Peru

Peru

Comprador verificado

Excelente sonido con gran confort.

Perfecto para escuchar música con gran comodidad, debido a sus auriculares de 40mm forrados de un material muy suave al contacto con la piel. El sonido es sorprendente, no satura, tiene brillos finos y graves profundos. En contra diría que el cable de conexión análoga debería traer un micrófono y controles para seguir usándose cuando se agota la batería.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

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16/06/2016

España

España

Comprador verificado

El acabado y calidad son excelentes

los auriculares SHB7250, me han sorprendido gratamente por la calidad del producto y comodidad para poder estar bastante tiempo y no molestan y el sonido es perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

01/04/2021

Chile

Chile

Producto excelente

Tengo estos audífonos hace 4 años. Se siguen escuchando perfectamente, resisten muy bien el paso del tiempo. La batería dura tiempo suficiente para largas jornadas escuchando música. Pero si se agotara, es posible seguir usándolos con cable auxiliar y mejor calidad de sonido, que por cierto, es buenísimo para juegos, música, videos.

Ventajas

Buena calidad de sonido y durabilidad

Contras

A veces no se escucha bien en las llamadas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2019-04-01

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2019-04-01

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar

  2. Cuando se utiliza el cable para audífonos suministrado