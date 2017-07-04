Descontinuado
Sonido de alta resolución
Los Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables, pero no la calidad del sonido; de esta forma, proporcionan graves potentes y alta claridad. Cambia fácilmente entre tu música y tus llamadas. Además, gracias a los suaves audífonos acolchados, disfruta de la comodidad mientras te mueves.
Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Los audífonos están diseñados ergonómicamente para un ajuste perfecto, gracias a los audífonos y la banda sujetadora para una verdadera sensación de comodidad y seguridad mientras te desplazas.
Diseñado de forma inteligente para ofrecer la mejor experiencia en movimiento, tus audífonos Bluetooth se pueden plegar fácilmente para facilitar el transporte y almacenamiento. Los componentes seleccionados cuidadosamente, incluyendo bisagras que te permiten mover las partes de los audífonos con facilidad, estos audífonos son tu ideal compañero de viaje.
4.4
de 5
19
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
Bernie
04/07/2017
Peru
Comprador verificado
Excelente sonido con gran confort.
Perfecto para escuchar música con gran comodidad, debido a sus auriculares de 40mm forrados de un material muy suave al contacto con la piel. El sonido es sorprendente, no satura, tiene brillos finos y graves profundos. En contra diría que el cable de conexión análoga debería traer un micrófono y controles para seguir usándose cuando se agota la batería.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Lagartospock
16/06/2016
España
Comprador verificado
El acabado y calidad son excelentes
los auriculares SHB7250, me han sorprendido gratamente por la calidad del producto y comodidad para poder estar bastante tiempo y no molestan y el sonido es perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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rtellezi
01/04/2021
Chile
Producto excelente
Tengo estos audífonos hace 4 años. Se siguen escuchando perfectamente, resisten muy bien el paso del tiempo. La batería dura tiempo suficiente para largas jornadas escuchando música. Pero si se agotara, es posible seguir usándolos con cable auxiliar y mejor calidad de sonido, que por cierto, es buenísimo para juegos, música, videos.
Ventajas
Buena calidad de sonido y durabilidad
Contras
A veces no se escucha bien en las llamadas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2019-04-01
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-04-01
Los resultados reales pueden variar
Cuando se utiliza el cable para audífonos suministrado