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  • Mantiene el contenido fresco durante más tiempo
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Descontinuado

Philips AventVaso térmico

SCF670/01

Mantiene el contenido fresco durante más tiempo
Los vasos térmicos Philips Avent son ideales para usar fuera del hogar. Ofrecen diseños con motivos de animales, mantienen el contenido fresco durante más tiempo e incluyen una boquilla resistente a las mordidas y una válvula antiderrames.
Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Boquilla antiderrames y resistente

Mantiene el contenido fresco durante más tiempo

  • 260ml

  • 12m+

Ideal para salir, mantiene las bebidas frescas

Ideal para salir, mantiene las bebidas frescas

Este estético vaso ayuda a mantener las bebidas de los niños frescas por más tiempo cuando salen

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.

Flujo más rápido y boquilla resistente a las mordidas

Flujo más rápido y boquilla resistente a las mordidas

Boquilla resistente a las mordidas con más velocidad de flujo y más capacidad para los niños más grandes y activos

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No es intercambiable con otros vasos para chicos Philips Avent