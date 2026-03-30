Descontinuado
SCF670/01
260ml
12m+
Este estético vaso ayuda a mantener las bebidas de los niños frescas por más tiempo cuando salen
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.
Boquilla resistente a las mordidas con más velocidad de flujo y más capacidad para los niños más grandes y activos
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No es intercambiable con otros vasos para chicos Philips Avent