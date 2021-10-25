Con mi primer hijo utilicé biberones Avent y nos fue de forma Excelente, tanto el biberon como las tetinas. Para mi segunda hija he comprado los nuevos biberones natural de Avent porque me indicaron que era la nueva línea de Avent y dejaban de fabricar la anterior. Las tetinas de flujo variable no son buenas, no sirven con cereales, sólo con leche, de manera que tengo un bebe de 4 meses y medio y voy a tener que comprar tetinas de más de 6 meses para poder darle los cereales con el biberon. Me molesta porque entre los bibes de la guarde y los de mi casa he realizado un desembolso de más de 6 biberones y muchas tetinas(6). Al principio la culpa se la echaba a mi hija pensando que se cansaba de los biberones, pero después de un tiempo vi que no, que las tetinas se colapsaban con 1 cacito de cereal y tras leer los comentarios veo lo mismo. Avent era una marca muy buena. La he usado y recomendado durante tres años con mi primer hijo, pero la nueva linea veo muchas cosas que mejorar. No sé si probar con otro tipo de tetina, o directamente cambiar de marca, puesto que de momento a mis amigas que están esperando niños, les he dicho que prueben con otras marcas, que yo a fecha de hoy no estoy satisfecha.