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  • La forma natural de alimentar con biberón
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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF655/27

2.4
| (20) Opiniones
La forma natural de alimentar con biberón
Con la tetina de flujo variable Natural Philips Avent puede ajustar la velocidad de flujo con solo girar el biberón. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, para combinar fácilmente la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

La forma natural de alimentar con biberón

  • Dos piezas

  • Flujo variable

  • 3m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.4

de 5

20

Opiniones

4

25/10/2021

España

España

Lo mejor para pasar a cereales

La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF655/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF655/27 Tetina Natural

13/03/2018

España

España

NECESARIA.

TETINA DE SILICONA DURA PARA EL PRIMER MES DE NACIMIENTO DEL BEBE, HASTA QUE SE VAYA HABITUANDO EL USO.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF655/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF655/27 Tetina Natural

26/04/2016

España

España

Perfevtas

Cualquiera de las tetinas son perfectas para la boca y succión del bebé. No ha tenido ni un cólico. Hay tetinas para cada necesidad de flujo, no se deterioran.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF653/27 Natural nipple

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF653/27 Natural nipple

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE